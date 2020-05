Reprodução Instagram,

Cláudio Ramos e Diogo Faria terão decidido separar-se há alguns meses. A notícia é avançada pela revista Nova Gente e contraria as recentes declarações do apresentador de televisão em entrevista para o programa Glitter Late Night, do Porto Canal, apresentado por Carina Caldeira.

“Se tu eventualmente tens uma relação com alguém que esse alguém não gosta de exposição, por muito que te custe, tu tens que fazer um esforço e respeitar. Porque eu já acho a vida do Diogo tão invadida por minha causa, sinto-me às vezes culpado ou porque ele faz um gosto ou eu faço um comentário e pronto”, admitiu Cláudio Ramos, antes de esclarecer: “Não tenho que esconder, mas também não tenho de exibir. Mas a relação está ótima e está tudo bem”.

Instagram

Para já, nenhum dos dois comentou estes rumores de separação, mas há cerca de uma semana, quando o ator comemorou mais um aniversário, ambos deixaram uma mensagem algo enigmática nas redes sociais. “Criei uma Tradição neste dia que se tornou um hábito feliz: viajar, sair, ir por aí fora como se não houvesse amanhã. Parques de Diversões, experiências de adrenalina, aventuras fulminantes e imprevisíveis, momentos inesquecíveis que sempre me permitiram dar fôlego à criança pequenina que ainda existe em mim. Julgo que é para isso que serve a data do nosso aniversário, mais do que assinalar o dia em que tudo começou, fazer um balanço do que entretanto se passou ou queremos que venha a passar, permitirmo-nos apenas Ser, à nossa maneira. Este ano, não vou viajar, não vou aventurar-me por aí fora, mas vou celebrar, vou agradecer e vou sobretudo manter a determinação de que a vida só pode ser feita para sermos felizes. 🌈”, escreveu Diogo Faria na legenda de três fotografias onde surge com o mar como pano de fundo e a agarrar três balões.

Instagram

Também Cláudio Ramos escolheu a imagem de um balão para assinalar esta data especial e escreveu: “As crianças são sempre as maiores fãs de balões. Para elas, os balões são uma espécie de amigo imaginário a quem podem contar tudo e levar nas suas brincadeiras mesmo que não existam. São sonhos. Luzes. Festa. Movimento. Delírio. Conhecimento. Inquietação. Há vezes em que um balão pode ser mar e ter a forma de um golfinho e ser tão teimoso como o vento que não o deixa subir, que o abana, que nos irrita porque não permite que o balão se mostre como é. Outras pode ser silêncio e gritaria... Se virem com atenção, mesmo que o balão se solte das suas mãos os sonhos ficam sempre das crianças. Elas acreditam que, se o balão voar, é porque tinha de o fazer. Amuam um pouco, olham para o céu a ver até onde ele vai, às vezes compram outro e quando ele ‘voa’ chegam a pensar que é por já não terem idade para andar na rua a segurar um balão. Nada disso! Ele sai da mão de uma criança para voar, voar, voar... até ser agarrado por outra cheia de expectativas. Se repararmos com atenção os balões são, para as crianças, amores de uma vida. Mesmo que desatem a voar por ali fora, levam dentro o que viveram enquanto estiveram na mão um do outro. Não subestimemos os balões, são parte integrante da felicidade de quem acredita que a vida vai para lá do que se apresenta agora… Hoje, 21 de Maio é dia internacional do balão. 🎈”.

Uma dedicatória que mereceu uma resposta do ator: “E depois de ler isto o Balão voou por ali fora, feliz🎈❤”.

Reprodução Instagram, DR

Cláudio Ramos, de 46 anos, e Diogo Faria, de 37, começaram a namorar há cerca de três anos e sempre primaram pela discrição. Recorde-se que o primeiro encontro televisivo dos dois aconteceu n’ O Programa da Cristina, na SIC. Reveja esse momento no vídeo abaixo: