Carolina Carvalho é uma namorada apaixonada e são várias as vezes que faz declarações de amor públicas ao namorado, David Carreira.

Esta terça-feira, 16 de junho, a atriz revelou ter saudades do cantor e recordou uma viagem especial que fizeram juntos no início do ano.

"Acordei com saudades de estar aqui, contigo 💙", escreveu na legenda da fotografia que publicou na sua conta de Instagram e pode ver abaixo. Na imagem o casal surge lado a lado na Ilha do Sal, em Cabo Verde.

Quem não resistiu a esta demonstração de carinho foram os fãs do casal que rapidamente comentaram a fotografia e se desfizeram em elogios: "O meu casal preferido ❤️", "Lindos 😍", "Perfeitos ❤️".

Recorde que David Carreira e Carolina Carvalho assumiram oficialmente o namoro no mês de fevereiro do ano passado, na capa da revista CRISTINA.

Reprodução Instagram, DR