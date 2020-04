Carolina Carvalho foi uma das convidadas do programa de Júlia Pinheiro esta quarta-feira, 8 de abril. Numa entrevista intimista, a atriz falou do seu percurso profissional, da relação com David Carreira e recordou uma das fases mais conturbadas da sua vida, quando uma das suas irmãs, Simone, foi diagnosticada com leucemia aos oitos anos. Na altura, Carolina Carvalho tinha 15 anos.

“A Simone é um ser com muita força. Foi a que de nós todos foi mais posta à prova pela vida. Quando tinha oito anos, foi diagnosticada com uma leucemia e, durante dois anos, foi um período complicado... Sempre fomos muitos unidos e fomos todos postos à prova porque, eventualmente, ela poderia não vencer esta batalha, mas felizmente venceu”, começou por contar, visivelmente emocionada.

“Eu achava muito injusto. Eu não percebia o porquê. Se eu sou mais velha por que é que não foi comigo? Porquê ela? Achava que não fazia sentido e mentalizava-me que se eu me fosse abaixo naquele momento, tendo em conta que todos os meus irmãos me tinha como exemplo, iria tudo desabar…Eu tentava manter a mesma energia, mas era difícil”, confidenciou.

Carolina tentava manter o otimismo, mas não era fácil. “Eu tentava interpretar as reações dos meus pais. Eu sempre fui um bocadinho esperta, portanto percebia quando eles estavam a mentir e lembro-me de uma altura em que achei que de alguma forma, eles nos tentavam preparar para a possibilidade de nos termos de despedir. E aí, custou. Mas eu sempre achei que isso não era possível de acontecer”, recordou.

Entretanto ao fim de dois anos de uma longa luta, Simone venceu o cancro e recuperou. “O amor acabou por vencer”, referiu Júlia Pinheiro. “Sim, venceu”, respondeu a atriz.

“Todos nós, hoje em dia, aprendemos a desvalorizar muitas coisas que nos fazer sofrer em vão e a valorizar outras, e amor é uma delas. Vence tudo”, rematou a atriz.