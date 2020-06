Diogo Amaral é um pai babado e não o esconde. O ator da SIC partilha regularmente fotografias dos seus filhos, Mateus e Oliver, nas redes sociais, tal como aconteceu este sábado, dia 6 de junho.

Jessica Athayde e Diogo Amaral juntos de novo?

Na sua conta oficial do Instagram, Diogo publicou um momento de brincadeira entre irmãos que arrancou muitos elogios dos fãs. Na fotografia é bem visível o quanto os dois meninos cresceram, especialmente Oliver que completa um ano já no próximo dia 8 de junho.

Recorde-se que Mateus é fruto da antiga relação com Vera Kolodzig e Oliver fruto do seu relacionamento com Jessica Athayde.