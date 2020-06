Prestes a ser mãe pela primeira vez, Débora Monteiro tem passado muito tempo resguardada devido à pandemia. Este sábado, a atriz fez uma revelação curiosa nas redes sociais.

Recentemente, alguém próximo de Débora Monteiro comentou que a atriz não tinha ido a nenhum evento grávida. "Só te viram pelas fotos e vídeos que vais publicando", relembrou em conversa. Mas parece que não foi bem assim...

1 / 3 Tiago Caramujo 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR

A atriz confessa que na gala Gala GQ Men Of The Year , em novembro do ano passado, em Lisboa, já sabia que estava grávida. "Eu já tinha as minhas pequenitas na barriga. Era o meu segredo e senti-me mais poderosa que nunca. Aliás, até ajudou com as 'boobs' [maminhas], com a gravidez ficou tudo no sítio. Qual lei da gravidade,qual quê?!", comentou bem humorada. Espreite as imagens acima!

Recorde-se que as duas meninas - cujo nascimento está previsto para este mês - são fruto do relacionamento, de oito anos, da atriz com Miguel Mouzinho.

