Reprodução Instagram, DR

Desde que Luisa Sonza e Whindersson Nunes decidiram colocar um ponto final no casamento no passado mês de abril que tem existido várias especulações, nomeadamente sobre o que levou ao término e se o antigo casal já estaria com outras pessoas.

Na passada sexta-feira, dia 5 de junho, o jornalista Léo Dias teve acesso a uma fotografia que gerou bastante polémica onde surge Luisa ao lado do também cantor Vitão. Os dois estão deitados em espreguiçadeiras num apartamento em Alphaville, São Paulo.

Muitos internautas já garantiam que este seria o novo casal sensação do Brasil, mas Luisa acabou com os rumores ao referir que o encontro aconteceu devido a um projeto profissional. No entanto, outro jornalista disse que Luisa e Vitão já estavam juntos desde dezembro de 2019, antes do fim do casamento da cantora com o humorista.

De acordo com Erlan Bastos, a sua fonte revelou ainda, com exclusividade, que a fotografia não correspondia ao dia 5 de junho. Apesar dos rumores, a relação de amizade entre Luisa e Whindersson parece não ter sido afetada, uma vez que ambos continuam a mostrar o seu apoio mútuo nas redes sociais.