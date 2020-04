Mauricio Santana

Anitta esteve à conversa com Maurício Meirelles, através de uma videochamada, à semelhança do que muitos artistas têm feito durante o isolamento social, por causa da pandemia do coronavírus.

Vídeo mostra momento do beijo entre Anitta e Neymar

Numa conversa descontraída, cujo objectivo era arrecadar fundos para causas solidárias, a cantora revelou entrar outras coisas que beijou Maluma, Niall Horan, dos One Direction, e Neymar.

Neymar e Anitta trocam beijos na presença de Bruna Marquezine

Anitta, 27 anos, falou ainda sobre ser mãe. A cantora revelou que pensa ter um filho depois dos 30 anos. "Eu não quero ter um filho tarde, depois dos 30 e pouco já quero ter, mas vou com certeza diminuir o ritmo de trabalho. Quero eu criar o meu filho 100%", disse.

Getty images, MAURO PIMENTEL