Pierre Suu

Parece que o casamento de Kim Kardashian e Kanye West pode estar prestes a chegar ao fim. De acordo com o The Sun, apesar do casal ter celebrado recentemente seis anos desde que subiram ao altar, existe alguma tensão entre os dois e a socialite até já pensou numa solução para tentar salvar o casamento.

Segundo fontes próximas, citadas pela imprensa internacional, Kim considera mudar de casa para viver algum tempo longe do rapper, na tentativa de uma reconciliação.

"As coisas estão tensas entre a Kim e o Kanye porque eles normalmente não passam tanto tempo juntos como agora [por causa da pandemia do Covid-19], mas ela não quer o divórcio", revelou uma fonte que contou também que a empresária ficou traumatizada com o escrutínio quando se divorciou de Kris Humphries.

Recorde-se que que Kim e Kanye começaram a namorar em 2012 depois de uma longa amizade. O casal trocou alianças em maio de 2014.

gotpap/Bauer-Griffin