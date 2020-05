Getty Images

Passaram mais de seis anos desde que Michael Schumacher sofreu um grave acidente de esqui que o deixou num estado muito frágil e a precisar de cuidados médicos diários, mas pouco se sabe em concreto sobre a sua saúde. O assunto continua a ser tabu, com a família a tentar por todos os meios manter o segredo sobre o seu verdadeiro estado.

Há testemunhos de um alegado estado vegetativo, há também quem diga que consegue ouvir e reage à voz dos familiares mais próximos, mas não há certezas porque a sua mulher, Corinna, defende que se trata da sua privacidade e recusa-se a expor o marido.

O brasileiro Felipe Massa, que correu com Schumacher na Fórmula 1, também na Ferrari, quebrou agora o silêncio. “Eu sei como é que ele está, eu tenho informações”, começou por explicar ao canal Fox Sports Brasil. “A minha relação com ele sempre foi muito próxima. É menos com a sua mulher, Corinna, porque ela não ia a muitas corridas. Mas o que é importante saber é que não é uma situação fácil. (…) ele está numa situação complicada, mas temos de ter respeito por ele pela sua família. Eles não querem que ninguém divulgue qualquer tipo de informação, então quem sou eu para o fazer? Eu sonho e rezo todos os dias para que ele melhore e que possa surgir outra vez num circuito, especialmente agora que o seu filho também corre. Eu rezo para que isso possa acontecer um dia”, completou.