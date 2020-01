Getty Images

Seis anos depois de ter sofrido um acidente enquanto esquiava nos Alpes Franceses, Michael Schumacher continua a lutar pela vida, mas, na verdade, pouco se sabe sobre o seu real estado de saúde. Após uma temporada no hospital, passou por uma clínica de reabilitação e, por fim, foi para a sua casa na Suíça, onde foram feitas as alterações necessárias para lhe providenciar uma vida digna e com todos os cuidados diários de que precisa, desde médicos a enfermeiros e terapeutas das mais diversas áreas.

Do pouco que tem sido revelado, sabe-se que o sete vezes campeão do mundo de Fórmula 1 não fala, mas reage à presença da mulher Corinna e dos filhos, Gina-Marie, de 22 anos, e Mick, de 20, nomeadamente com lágrimas de emoção.

Getty Images

Em novembro último, a mulher do ex-piloto explicou à revista She os motivos que a levam a proteger tanto o marido da exposição pública: "Ele está nas melhores mãos e estamos a fazer tudo o que é possível para o ajudar. Por favor, entendam que estamos apenas a fazer a vontade do Michael, mantendo um assunto tão sensível como a saúde, como sempre foi, em privado. Ele fez tudo por mim. Nunca esquecerei a quem tenho de agradecer e é ao meu marido Michael".

Mas agora o neurocirurgião Nicola Acciari, que já acompanhou Schumacher, faz declarações explosivas sobre o seu estado. “Ele agora é uma pessoa muito diferente daquela de quem nos lembramos nas pistas. Está muito alterado e debilitado fisicamente”, confidenciou ao Daily Mail.

Michael Schumacher, de 51 anos, sofreu uma grave lesão cerebral ao bater com a cabeça numa pedra após uma queda enquanto esquiava. O acidente remonta a dezembro de 2013.