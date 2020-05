1 / 3 Getty Images/Instagram 2 / 3 Tim Graham 3 / 3 Tim Graham

É inevitável fazer comparações entre Meghan e Harry e o filho, o pequeno Archie, de um ano. Afinal com quem é que o menino se parece mais? Com o pai? Ou será que herdou o olhar do mãe?

Esta quarta-feira, 6 de maio, o menino completou um ano de vida e para assinalar a data, Meghan Markle partilhou um pequeno vídeo com o filho e, desde logo, os fãs apontaram as semelhanças com o príncipe Harry.

"Está a começar a parecer-se com o pai"; "O formato dos olhos são da Meghan, mas o traços são do Harry"; "Eu vejo o Harry" e "Ele parece-se com o pai. Que bebé fofo", foram alguns dos comentários deixados pelos internautas deixados numa página de fãs da norte-americana.

Por outro lado, há quem diga que o menino é uma "mistura dos pais".

Qual é a sua opinião? Com quem o pequeno Archie é mais parecido?