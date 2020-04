Instagram

Laura Figueiredo mostrou nas redes sociais que as brincadeiras na piscina podem correr mal. “Gente, esqueçam a minha dica sobre os brinquedos infantis. Tenham antes cuidado a brincar na piscina com cantores. Pode correr bem mal. Depois eu conto-vos”, começou por dizer a companheira de Mickael Carreira nas Stories do Instagram, antes de revelar imagens do momento em que está a ser cosida.

Mais tarde, e depois de perceber que algumas das suas seguidoras ficaram perturbadas com o sangue, Laura Figueiredo resolveu pedir desculpas e explicar exatamente o que aconteceu. Ora veja: