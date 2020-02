Instagram

Laura Figueiredo não esconde o orgulho que sente da família que construiu ao lado de Mickael Carreira, com quem tem uma filha, Beatriz, que completa três anos no próximo mês de março.

Esta sexta-feira, dia 7, ex-apresentadora de televisão presenteou os seus seguidores no Instagram com duas imagens amorosas da família. Na legenda escreveu apenas: “Nós...

👨‍👩‍👧❤️”.

Recorde-se que, desde que foi mãe, Laura tem estado dedicada a cem por centro à filha, mas não descarta a hipótese de voltar ao trabalho. "Foi um período que se proporcionou ser assim. Não apareceu nenhuma proposta de trabalho que fosse realmente interessante. Mas nunca disse que queria deixar de trabalhar porque fui mãe. Tanto que eu continuei a trabalhar com o Mickael, do mesmo jeito, e com a Bea ao colo. Tenho muita vontade de voltar à televisão ou de ter um projeto que seja também meu", explicou a apresentadora ao site Fama Show em setembro último.