Diogo Valsassina esteve esta quinta-feira, 21 de maio, no programa das tardes da SIC. Numa conversa intimista com Júlia Pinheiro, o ator falou da infância, recuou até ai início carreira e recordou a morte do pai, Alexandre Valsassina, que morreu de forma inesperada, em julho do ano passado, na sequência de um ataque cardíaco.

A apresentadora leu um desabafo escrito pelo ator nas redes sociais, precisamente duas semanas após o morte do progenitor, deixando Diogo Valsassina visivelmente emocionado.

Ao ouvir as suas próprias palavras, o ator de Terra Brava recordou os tempos difíceis que se seguiram após o morte do pai.

“É uma sensação que não dá para explicar. São demasiadas coisas e emoções a passarem-nos pelo coração e pela cabeça. E eu, que não sou, esse tipo de pessoa de dizer o que é que se passa, tinha que dizer alguma coisa”, referindo-se ao emotivo texto que escreveu nas redes sociais

“Parecia que eu precisava de dizer às pessoas que o meu pai viveu e enquanto viveu foi bom e foi importante”, rematou.

Veja o emotivo momento no vídeo acima!