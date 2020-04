Instagram

“Circle of life. Esta música sempre me deixou feliz e triste e melancólico e cheio sentimentos e sensações. E como andamos todos nesta altura cheios de sentimentos e sensações decidi gravar. Pronto. Lembra-te quem és Simba e coiso e tal e oiçam.” É esta a legenda de uma publicação que está a causar sensação e até algum espanto no Instagram de Diogo Valsassina.

Os dotes vocais do ator, que atualmente podemos ver na pele de Nelson, na novela Terra Brava, da SIC, surpreenderam os seus seguidores, como pode constatar-se nos comentários. “Quarantine wonders “!💫 quem diria... cantas muito!!!”, considerou a apresentadora de televisão Iva Domingues. “Épico”, acrescentou o ator Tiago Teotónio Pereira. “Já te disse que adoro o teu talento e a ti ❤️ 🙏 Que maravilha 👋👋”, comentou também a atriz Noémia Costa.

O post tem também muitos elogios de anónimos: “Esta quarentena traz tantas surpresas. Épico!”, “Que maravilha. Agora percebo porque é que a Ana Guiomar se apaixonou por ti” ou “Que bela surpresa. Não fazia ideia que cantavas tanto”.