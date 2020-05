Logan Williams, conhecido por interpretar o jovem Barry Allen, na série The Flash, foi encontrado morto no início de abril. Agora, numa entrevista ao The New York Post, a mãe revelou a causa de morte do ator de 16 anos.

Marlyse Williams avança que o filho morreu de uma overdose de fentanil, um opioide utilizado como medicação para dores/analgésico, bastante mais potente que a morfina. Para surpresa dos fãs, a mãe do ator contou que Logan sofria da dependência desde os 13 anos.

"Eu fiz tudo o que era humanamente possível, tudo o que uma mãe poderia fazer",explicou. Três dias antes de morrer, o o adolescente garantiu querer ficar sóbrio. "Quero que a minha vida comece", terá dito, segundo a publicação.

O funeral foi realizado com várias restrições devido ao novo coronavírus. "Não consigo abraçar meus pais que perderam o único neto", confessou na altura ao The Mirror.