CHRIS DELMAS

Morreu o filho de Melissa Etheridge e da ex-companheira, Julie Cypher, Beckett Cypher. O jovem tinha apenas 21 anos.

A notícia foi dada pela cantora, esta quarta-feira, dia 14 de maio, através das redes sociais, num texto emotivo.

“Hoje juntei-me às milhares de famílias que perderam os seus entes queridos para o vício em opióides. O meu filho Beckett, que tinha apenas 21 anos, lutou para superar o seu vício e hoje perdeu a batalha. Será lembrado por aqueles que o amavam, pela família e amigos. O meu coração está partido. Perguntámo-nos o que mais poderíamos ter feito para salvá-lo, mas, no fim de contas, sabemos que agora ele já não está a sofrer mais. Vou voltar a cantar brevemente, sempre me ajudou", pode ler-se numa publicação partilhada no Twitter.

Recorde-se que Etheridge e Cypher têm ainda uma filha em comum, Bailey, de 23 anos.