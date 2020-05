A princesa María Galitzine, bisneta de Carlos I, o último imperador da Áustria, morreu aos 32 anos, devido a um aneurisma torácico fulminante, segundo a imprensa internacional.

A princesa, que teve morte imediata, morava em Houston, no estado do Texas, com o marido Rishi Roop Singh, com quem se casou em 2017, e com o filho, Maxim, com 2 anos.

É a terceira morte seguida na família Bourbon-Parma apenas nos últimos meses Maria Teresa Bourbon-Parma, sobrinha de Carlos I, morreu aos 86 anos de idade, vítima de COVID-19, em abril. Quinze dias depois, Diana Bourbon-Parma, prima, também morreu do novo coranvírus durante o seu internamento.