Instagram

Depois de uma paragem imposta pela Covid-19, os atores da SIC estão prontos para retomar as gravações, mas não sem eles próprios serem submetidos aos testes de despiste do novo coronavírus (veja as fotos aqui).

Oceana Basílio publicou nas redes sociais uma fotografia tirada no dia em que foi testada. De máscara social, a atriz, de 41 anos, mostra que está pronta para enfrentar esta nova fase, com tudo o que isso implica. “Novo recomeço. Tudo o que esta fase histórica implica, cuidado connosco e com os outros”, escreveu na legenda da imagem.

E esta frase que fala em recomeçar pode também aplicar-se à sua vida pessoal, já que surgiram rumores de que Oceana Basílio e José Fidalgo estão novamente separados, depois de terem decidido dar uma nova oportunidade à sua relação no final do ano passado. SAIBA MAIS AQUI!