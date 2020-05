Tiago Caramujo

O romance de Oceana Basílio e José Fidalgo pode ter chegado ao fim. É, pelo menos, a impressão que fique quando observamos atentamente as páginas de ambos no Instagram, onde já apagaram as fotografias onde surgiam juntos e deixaram de se seguir.

Recorde-se que os dois atores da SIC assumiram no início de dezembro que tinham decidido dar uma nova oportunidade ao amor. “Está tudo bem, graças a Deus. Estamos muito felizes”, disse José Fidalgo à imprensa durante a gala da GQ.

Já em janeiro, o ex-casal desfrutou de umas férias românticas no Brasil e trocaram declarações de amor nas redes sociais. Veja os vídeos abaixo:

Oceana Basílio já tinham namorado no passado. Mas em 2018, quando o ator rumou ao Brasil para gravar a novela Deus Salve o Rei, a distância acabou também por ditar a separação. Voltaram a ser vistos juntos em clima de grande cumplicidade no verão passado, no Algarve, e em dezembro assumiram a reconciliação. Agora, tudo indica que o amor terminou.