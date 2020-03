Instagram

Tal como muitos portugueses, Oceana Basílio tem acatado as recomendações das entidades competentes para travar a propagação do novo coronavírus, até porque, ainda antes do país ter entrado em estado de alerta já se sentia adoentada, o que a obrigou a afastar-se dos que lhe são mais queridos. “Há onze dias fiquei engripada, nada de grave e já passou, , decidi ficar por casa e aí começou o meu resguardo por precaução.. O que me custa neste instante que escrevo? Tanta coisa... Estar longe da minha filha. Mesmo sabendo que está bem com o Pai, conversarmos todos os dias não é o mesmo sabendo que não vamos estar juntas no próximo mês. Poderia estar junto dos meus Pais, acho que não o devo fazer para já”, começou por escrever a atriz no Instagram.

“Ainda sem certezas científicas fico no sonho e na esperança que isto dure pouco. Por vezes penso em um mês atrás onde facilmente andávamos por todo o mundo e discutíamos as imperfeições dessa realidade agora tão desejada. Mais do que este afastamento social e familiar, começo a perguntar como será o futuro próximo, como vão sobreviver famílias que não terão dinheiro para os bens essenciais? Como vamos ser uns para os outros? Mais humanos? Mais solidários? Menos egoístas?”, questionou ainda Oceana Basílio, pensando já nos efeitos negativos que esta crise pandémica terá sobre a economia e a qualidade de vida dos portugueses.

Reprodução Instagram, DR

“Espero sinceramente que esta batalha nos traga algo melhor. Que cada um ajude o outro dentro das suas possibilidades. Quando tudo acalmar vou abraçar a minha filha, passear pela ria formosa, beijar os meus pais e respirar o ar de todos os meus. Por agora fico entre a música os livros, a pintura, a dança e as chamadas de vídeo, mantenho alguns hábitos: todos os dias arranjo-me como fosse ter um dia normal, tomo banho arranjo o cabelo, ponho rímel, bâton e digo-me que está tudo bem 😊 assim faço a minha rotina entre músicas e lavar pratos. Porque amanhã há sempre um novo amanhecer 💚”, explicou ainda a atriz da SIC, antes de deixar um agradecimento especial: “Aos profissionais de saúde e a todos que continuam a trabalhar para garantir os serviços essenciais obrigada! O Amor e o sonho são armas poderosas, muito mais que o medo. ❤”.

Recorde-se que Oceana Basílio é mãe de Francisca, de 15 anos. As duas viveram sozinhas em Lisboa, durante quase toda a vida da jovem. Contudo, em junho do ano passado, Oceana revelou que a menina tinha pedido para viver com o pai, o empresário Avelino Macedo, de quem a atriz se separou quando Francisca era ainda bebé, e que vive no norte do país. Reveja aqui o relato emocionado do rosto da SIC!