Instagram

O futebolista Dele Alli viveu momentos de algum pânico durante um assalto a sua casa, situada no norte de Londres, onde continua confinado com alguns familiares devido ao surto do novo coronavírus.

A habitação foi invadida por dois homens armados que, sob ameaça de faca, retiveram o jogador do Tottenham, de 24 anos, bem como o resto dos ocupantes durante algum tempo e ainda foram desferidos golpes ligeiros.

Getty Images

Dele Alli, que é treinado pelo técnico português José Mourinho terá sofrido ferimentos no rosto, mas a BBC adianta que não precisou de assistência hospitalar por serem superficiais.

O canal de televisão relata ainda que os assaltantes conseguiram roubar joias e relógios, mas as imagens das câmaras de segurança da residência já estão na posse das autoridades.

"Dois homens conseguiram invadir a propriedade e roubaram jóias, incluindo relógios, antes de fugirem, tendo um homem na casa dos 20 anos sofrido uma pequena lesão facial na sequência de uma agressão de que foi alvo pelos assaltantes", explicou ainda um porta-voz da polícia de Londres, citado pelo jornal Daily Mail.