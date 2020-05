Instagram

Diana Chaves está radiante por ver o companheiro, César Peixoto, feliz por ter os filhos, Rodrigo e Pilar, reunidos. O menino, de 13 anos, é fruto do anterior casamento do futebolista com Isabel Figueira e é com a mãe que passa a maior parte do tempo, pelo que quando estão todos juntos desfrutam ao máximo.

Instagram

Esta quarta-feira, dia 13, a apresentadora da SIC captou um momento em que pai e filhos davam um passeio de bicicleta. “Falta a fotógrafa... 🤪”, escreveu, divertida, na legenda.

Espreite aqui outra fotografia, tirada num dia especial para César Peixoto!