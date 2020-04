Instagram

Diana Chaves deixou os seus seguidores nas redes sociais encantados com a sua mais recente publicação. “A esborrachá-la com mimos todos os dias! 😅😍😜”, escreveu a apresentadora da SIC na legenda de uma fotografia do companheiro, o ex-futebolista César Peixoto, e da filha de ambos, Pilar.

Instagram

Embora sempre tenha evitado mostrar o rosto da menina nas redes sociais para proteger a sua privacidade, alegando que chegaria o dia em que a própria teria idade para decidir se quer ou não ser reconhecida na rua, agora Diana Chaves deixou de ter esse cuidado. Com oito anos, Pilar talvez já tenha dito à mãe que não se importa de aparecer. Ainda esta semana as duas estiveram em direto, via Skype, n’ O Programa da Cristina e cumpriram na perfeição um desafio proposto pela apresentadora. Veja o vídeo: