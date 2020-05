Reprodução Instagram, DR

Esta terça-feira, 12 de maio, marca um dia especial para a família de Diana Chaves. O namorado, César Peixoto, celebra o seu 40º aniversário.

Uma data que a atriz quis festejar nas redes sociais. Na sua conta de Instagram, Diana partilhou um retrato familliar raro onde surge ao lado do companheiro, César Peixoto, da filha, Pilar e do filho de César, Rodrigo - fruto da passada relação do jogador com Isabel Figueira.

"Feliz aniversário, meu amor", escreveu na legenda da amorosa fotografia que pode ver abaixo.

Reprodução Instagram, DR