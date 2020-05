Foram muitos os telespectores d'O Programa da Cristina e fãs da apresentadora da SIC que fizeram notar a ausência de Hernâni Carvalho. Esta quinta-feira, Cristina Ferreira abordou o assunto e também o comentador da crónica criminal já reagiu nas redes sociais.

"As pessoas têm perguntado muito pelo Hernâni, que não aparece há quase três semanas. Dizer que está tudo bem, o Hernâni foi só sujeito a uma pequena cirurgia e por isso mesmo, a partir da próxima segunda-feira está de volta" começou por dizer.

“Ele próprio irá manifestar-se nas suas redes sociais sobre o assunto mas enquanto eu não tive autorização para o fazer não o pude fazer. Foi uma pequenina cirurgia que correu bem e por isso mesmo o Hernâni estará de volta”, disse. E, de facto, Hernâni Carvalho manifestou-se.

"Já passou o pior, dizem-me. Estou a recuperar no encantador Vale do Sousa e depois é recomeçar...", escreveu o jornalista, depois de estar longe do ecã desde o início do mês.