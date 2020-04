Chris Jackson

A viver em Los Angeles, Estados Unidos, desde o início da pandemia da Covid-19, o príncipe Harry e Meghan Markle estão a reorganizar as suas vidas agora que já deixaram o núcleo sénior da família real britânica para terem uma vida mais tranquila. Mas esta terça-feira, dia 21, foi certamente um dia difícil para o neto da rainha Isabel II, que não pode estar junto da avó numa data muito especial: o dia em que a monarca festejou o seu 94.º aniversário.

Fonte do Castelo de Windsor revelou que Isabel II de Inglaterra passou este dia apenas com o marido, o duque de Edimburgo, e os poucos funcionários que se encontram na residência real, mas que não faltaram mimos da família. “Sua Majestade recebeu fez muitas videochamadas, uma vez que não podia receber a visita dos familiares por causa da pandemia. Também ficou muito feliz com a chamada do príncipe Harry, da sua mulher, Meghan Markle, e do filho de ambos, Archie”, confidenciou a mesma fonte citada pelo Daily Mail.

Reprodução Instagram, DR

Embora faça a anos a 21 de abril, a data só costuma ser oficialmente comemorada em junho, no segundo fim de semana do mês, no tradicional desfile militar Trooping The Colour. Este ano, a Covid-19 poderá alterar os planos, mas ainda não houve qualquer comunicação por parte do Palácio de Buckingham.

>> LEIA TAMBÉM: Por que razão a rainha Isabel II tem duas datas de aniversário?