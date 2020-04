Alexandra Lencastre esteve esta segunda-feira, 27 de abril, no programa Júlia, da SIC. Numa conversa intimista com Júlia Pinheiro, a atriz falou sobre a carreira, sobre a família e foi ainda surpreendida pelas duas filhas, Margarida, de 24 anos, e Catarina, de 21.

Acompanhada pela irmã, Catarina, à viola, a filha mais velha de Alexandra Lencastre dedicou uma mensagem muito especial à progenitora.

"Não há palavras que descrevam a tua complexidade. Julgamos nunca ser capazes de compreender até nos tornarmos um bocado de ti, um pedaço de ti e, na verdade, sempre o fomos. Por ti, cantamos. Por ti, sobrevivemos, ironizamos, vivemos. Somos tuas. As origens vêm sempre ao de cima em situações como estas e, embora separadas pelo teto ou mesmo pelo mar, estamos mais unidas do que nunca. Obrigada por continuares. Obrigada, mãe. Havemos de voltar para os teus braços, como diz o Pedro Abrunhosa. Amamos-te", afirmou, deixando a atriz visivelmente emocionada, sem conseguir conter as lágrimas.

Recorde-se que as duas jovens são fruto do antigo casamento de Alexandra Lencastre com o produtor holandês Piet-Hein Bakker. Atualmente, Catarina encontra-se a viver em Inglaterra, onde tirou o curso de Design Gráfico e Ilustração, enquanto que Margarida decidiu seguir os passos da mãe e enveredar pelo mundo da representação.