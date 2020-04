1 / 3 SIC 2 / 3 SIC 3 / 3 SIC

É já este sábado, 11de abril, a seguir ao Jornal da Noite, que estreia na antena na SIC o programa Estamos Aqui. O formato, conduzido por Alexandra Lencastre, marca assim o regresso da atriz e apresentadora à antena do canal de Paço de Arcos.

"Estou muito feliz por fazer parte de uma equipa cuja principal preocupação são os outros. O nosso lema é solidariedade. Vamos conhecer as histórias de quem está a dar o melhor de si pelos outros. Estamos aqui!", sublinha Alexandra Lencastre.

A nova aposta da SIC pretende dar voz a todos os heróis anónimos que fazem a diferença em tempo de pandemia.

"Se nos centros hospitalares se vive a azáfama de salvar vidas, por outro lado, em nossas casas, estamos isolados e muitas vezes impedidos de ver filhos, pais e netos, tocar nos nossos; estamos privados de um simples beijo ou abraço e custa, mesmo sabendo que é para nossa segurança e que hoje, este afastamento é uma prova de amor. Em vários momentos Portugal já deu provas do seu espírito solidário e face a esta ameaça real[...] Há quem aprenda a fazer máscaras ou esteja a desenvolver viseiras de forma inovadora. Há pessoas que vão ao supermercado por aqueles que, pela idade ou condição física, estão mais vulneráveis à exposição. Existe quem se dedique a fazer companhia do outro lado da rua a quem tem como única companhia a janela com as ruas desertas", pode ler-se no comunicado da estação de Paço Arcos enviado às redações.

"''Estamos Aqui' dá a conhecer essas pessoas, heróis sem bata que não baixaram os braços, que de forma voluntária ajudam a comunidade, que procuram contribuir para minimizar o isolamento e o sofrimento dos mais desprotegidos e expostos" , acrescenta o canal.

