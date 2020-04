Chris Jackson

William e Kate Middleton deram recentemente uma entrevista, através de videochamada, onde falaram sobre a pandemia do novo Coronvarírus e as rotinas que adoptaram com os filhos.

Durante o programa BBC Breakfast, os duques de Cambridge revelaram alguma preocupação em relação ao príncipe Carlos, a quem foi diagnosticado Covid-19, e também à rainha Isabel II uma vez que esta já tem 93 anos.

"Acho que o mais difícil é que ele [príncipe Carlos] teve que parar e não podia fazer nada, nem apanhar ar ou dar uma caminhada. Ele adora caminhadas. Acho que foi difícil para ele... para a sua saúde mental, estar preso em casa e não poder passear" começou por explicar William.

"Eu penso muito nos meus avós que estão, como sabem, numa idade avançada. Estamos a fazer tudo para garantir que estão isolados e protegidos disto" começou por dizer. "Mas preocupa-me, o que vai acontecer a imensa gente vulnerável e às pessoas de risco que vão ter que se isolar por algum tempo e o impacto que isso tem nas famílias e neles" rematou.

