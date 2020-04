Mauricio Santana

Parece que o videoclipe da música de Anitta, 'Bola, Rebola' foi retirado do YouTube. A noticia é avança pela imprensa brasileira que revela que o artista Wark Rocinha protestou pelo facto dos seus graffities surgirem no vídeo sem autorização prévia.

De acordo com o colunista Leo Dias, do 'Uol', o vídeo foi tirado do ar e o artista pede ainda uma indemnização no valor de 17 mil euros.

Até ao momento, Anitta ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Na imagem em baixo pode ver um dos desenhos do artista, um anjo, no video de Anitta e Jay Balvin.