GARETH FULLER

Quando pensa na família real britânica, vários nomes vêm imediatamente à cabeça como Isabel II, príncipe Carlos, William e Harry, Kate Middleton e Meghan Markle. E Tom Parker Bowles? Já ouviu falar? Muito provavelmente não. Razão: É praticamente um desconhecido do grande público, mas faz parte da família real.

O homem de 45 anos é filho de Camilla Parker Bowles e isso fá-lo enteado do príncipe Carlos e "irmão postiço" de William e Harry. Antes do relacionamento polémico do herdeiro da coroa britânica com Camilla, esta era casada com Andrew Parker Bowles e dessa relação nasceu Tom e a sua irmã, Laura.

Apesar de ter como padrasto o príncipe Carlos, que quando subir ao trono "pode ​​conceder títulos reais aos seus enteados", Tom disse ao Good Morning Britain que ele e sua irmã "não fazemos parte da família real". E acrescentou: "A minha mãe casou-se com ele. Ela faz parte. Nós somos filhos comuns. Estamos de lado".

O enteado "esquecido" costuma estar em grandes eventos ao lado da mãe e da restante família real.

Tom, que é casado com a editora de moda Sara Buys e tem dois filhos, não é conhecido no seio da realiza, mas no mundo da cozinha é famoso: já escreveu sete livros de receitas!