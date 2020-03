Reprodução Instagram, DR

Diana, a filha de Carla Baía e João Vieira Pinto, prepara-se para ser mãe pela primeira e já sabe o sexo do bebé, fruto do casamento com Ricardo Silva Menezes.

Instagram

“A ansiedade era muita mas finalmente temos a confirmação: vem aí um MENINO! 😍👶🏻 Estamos mais que preparados para partilhar com ele todo o amor que vai aqui dentro ❤️”, começou por escrever a jovem no Instagram, antes de confessar: “E agora vem a parte mais difícil: qual será o nome? 😅 Aceitamos sugestões”.

Instagram

De referir que Diana é fruto do primeiro casamento do antigo futebolista João Vieira Pinto, com a relações-públicas Carla Baía. Desta união nasceu ainda Tiago Pinto, jogador do Rio Ave. O ex-desportista foi também casado com a apresentadora de televisão Marisa Cruz, com quem teve mais dois filhos: João e Diogo. Atualmente, João Vieira Pinto mantém uma relação com Ângela Galvão e prepara-se para ser pai pela quinta vez.

