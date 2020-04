Conheceram-se no altar em Casados à Primeira Vista e apesar da cumplicidade, acabaram por divorciar-se. Hoje, Bruno e Tatiana são único casal da experiência social da SIC que mantém um relacionamento e até uma família. Ambos estiveram no programa de Júlia Pinheiro.

Antes do programa, Bruno já tinha um filho de quem tem a tutela e a quem se dedicou a 100%. "Nunca quis ser pai na minha vida. Tinha medo de não ser um bom pai e fugia sempre a essa responsabilidade", começa por dizer no vídeo acima. O ex-casal separou-se durante a gravidez.

“Conheci a mãe do meu filho que foi um ‘erro de casting’ e veio o Afonso e para mim mudou tudo. Mas hoje não me importava de ser pai novamente, quem é pai percebe isso", disse o comercial que namora e vive ao lado de Tatiana. Ambos usaram alianças até dois dias antes de assinarem o divórcio. Nesse mesmo dia até almoçaram e jantaram juntos.

"Por ele faço tudo. Mudei a minha vida toda por ele. Mudei de trabalho. Agora durmo sempre em casa. Antes fazia o país todo [enquanto comercial], Madeira e Açores. Mudei para ser um pai presente e sempre próximo do meu filho", garantiu o comercial de Vila de Conde.

Pai solteiro, aprendeu tudo sozinho e que foi ali, no altar, ao olhar para Tatiana, que se apaixonou de imediato. Como é a relação de ambos?

Tatiana trabalha intensamente como enfermeira em Inglaterra, durante umas semanas, e regressa a Portugal todos os meses."O Afonso aceita muito bem. Ajuda a Tatiana a arrumar a loiça e interagem muito bem", revelou Bruno.

Bruno e Tatiana têm uma história em comum. Ambos foram abandonados pelo pai na infância. Ao olhar para Afonso, Tatiana revê-se no papel do padrasto a quem chama de pai e Bruno não mantém qualquer contacto com o seu progenitor.

Continuam de casamento marcado para 8 de agosto e pensam ter filhos nos próximos dois anos.