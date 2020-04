Instagram

Completamente rendido aos encantos da filha recém-nascida, Diogo Piçarra faz as delícias dos seus fãs com fotografias amorosas. A mais recente, publicada no Instagram, mostra a pequena Penélope deitada sobre as suas costas e na legenda lê-se: “É ela quem me protege. Bom domingo 🖤”.

Penélope é fruto da relação de mais de cinco anos do cantor com a maquilhadora Mel Jordão e nasceu no passado dia 3 de março, cerca de um mês antes da data prevista. Depois de uns dias na neonatologia, o casal trouxe a filha para casa e, desde então, os três têm estado em isolamento social. Diogo Piçarra escreveu um comovente texto sobre o facto da filha ter nascido numa altura em que ‘o mundo está virado’ do avesso devido à Covid-19. LEIA AQUI!