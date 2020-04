Instagram

Mel Jordão está completamente rendida à pequena Penélope, a sua primeira filha, fruto da relação com o cantor Diogo Piçarra. Esta segunda-feira, dia 13, a maquilhadora publicou duas novas fotografias da bebé no Instagram e escreveu: “Eu e a minha mãe continuamos no mimo 💗 Boa semana pessoal ✌️”.

Penélope nasceu no passado dia 3 de março, algumas semanas antes do previsto e, por isso, quando mãe e filha deixaram o hospital Portugal já se encontrava em estado de emergência por causa da Covid-19, o que levou o pai a deixar um desabafo comovente nas redes sociais. Leia AQUI!

Também Melanie Jordão já recorreu ao Instagram para se defender das perguntas em tom de crítica por não amamentar a filha. Sabia tudo AQUI!