A morte de Filipe Duarte, na sexta-feira, 17 de abril, aos 46 anos, vítima de um enfarte do miocárdio, deixou o país em choque. Mas também no Brasil, onde o ator português esteve recentemente a gravar a novela Amor de Mãe, da Globo, em exibição na SIC, esta notícia deu origem a uma onda de solidariedade para com os amigos e familiares de Pipo, como era tratado pelos que lhe eram mais próximos.

A atriz Adriana Esteves, que fazia par romântico com o artista na referida trama, já reagiu. “O Filipe foi um excelente colega de trabalho. Ótimo ator, gentil, afetuoso… O tempo que convivemos, falávamos muito das nossas famílias e era comovente ouvi-lo falar da esposa e da filha. Um homem extremamente apaixonado pela família”, disse em declarações site EXTRA.

Recorde-se que Filipe Duarte era casado com a atriz espanhola Nuria Mencía. Desta união nasceu uma filha, Antónia, agora com nove anos.

Na novela Amor de Mãe, cuja primeira cena onde aparece foi exibida em Portugal, por pura coincidência, precisamente no dia da sua morte (veja episódio AQUI), o ator vestia a pele de um marinheiro que se apaixonou por Thelma, interpretada por Adriana Esteves. Douglas Silva, outro interveniente da história, também já reagiu a esta notícia trágica: “Acabei de receber a notícia e estou muito triste com isso. O Filipe era uma pessoa muito gente fina, querida por todos. Lamento pela família dele. Ele deixou uma filha da idade da minha”.

“Fiquei muito chocado com a notícia da morte dele, nunca estamos preparados. Ainda mais por termos convivido há tão pouco tempo. O Filipe era um ‘cara’ muito doce, simpático, sem ser expansivo. Era maduro, suave, tranquilo. Um ‘cara’ muito ‘bacana’. Falava da mulher espanhola, dos filhos, da vida deles em Portugal… É uma perda, uma tristeza para a família e pelo cenário que estamos a viver. Sem contar que em Portugal ele era um ator muito conceituado”, comentou também o ator Enrique Diaz, que veste a pele de Durval na novela.

