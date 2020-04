Getty/Tiago Caramujo

O mundo do espetáculo em Portugal ficou mais pobre esta sexta-feira, 17 de abril. Filipe Duarte morreu as 46 anos, na sequência de um enfarte do miocárdio.

Daniel Oliveira, diretor de programas da SIC, lamenta morte do ator, recordando alguns projetos em que este participou e deixando uma mensagem de condolências à família.

"É uma perda irreparável, o Filipe era um dos melhores atores da sua geração, cuja marca do talento ficará para sempre entre nós. Em nome da SIC, onde o Filipe Duarte trabalhou em projectos como Fúria de Viver ou Teorema de Pitágoras, deixamos as nossas mais sentidas condolências à família e amigos do Filipe", refere.