Reprodução Instagram, DR

Pela primeira vez desde que foi aconselhado o isolamento social, David Beckham foi visto em público. Quem avança com a notícia é o tablóide britânico, Daily Mail.

Ao que parece o jogador de futebol quebrou a quarentena para surpreender um fã de 70 anos que se encontra atualmente a lutar contra um cancro.

Embora se tenha deslocado até à casa de David Roberts, em Oxfordshire, Beckham manteve-se sempre na parte de fora de casa, respeitando a distância de segurança.

O fã, como seria de esperar, ficou sem palavras com o gesto. "Ele é adorável. Conversámos sobre o que pode vir a acontecer nesta época no futebol, no Manchester United e o facto de eu ser um fã do Liverpool. Ainda me deu um saco com algumas coisas para mim e para a minha família", contou David Roberts que luta contra o cancro há 3 anos.