Cristiano Ronaldo continua na Madeira com a família, enquanto o surto do novo coronavírus o impede de voltar a Itália, onde vive. E se a sua companheira, Georgina Rodríguez, aproveita para mimar a família com as suas experiências na cozinha, o craque tem aproveitado o tempo sobretudo para treinar e também para visitar alguns locais que fazem parte da sua infância. É o caso do Clube Desportivo Nacional, onde jogou entre 1995 e 1997, antes de rumar ao Sporting Clube de Portugal.

“É sempre bom regressar a casa”, confidenciou o craque, depois de ter jogado nos sub-13 do clube madeirense e de ter passado por Alvalade, já brilhou no Manchester, no Real Madrid e está agora na Juventus.

