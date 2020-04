Getty Images

A Indonésia tem mais de 4800 casos de Covid-19 confirmados e as mortes ultrapassam já as 450. Martunis, o rapaz que depois do tsunami que assolou o país em 2004 foi encontrado com uma camisola da seleção nacional de futebol vestida, quer ajudar no combate à pandemia e, para isso, vai usar um presente oferecido por Cristiano Ronaldo. Trata-se de uma camisola do Real Madrid autografada pelo craque madeirense, que vai ser vendida em leilão, tendo como base de licitação 4 milhões de rúpias, o equivalente cerca de 230 euros.

Para já, o valor mais alto oferecido foram cerca de 1500 euros e a licitação decorre até à próxima sexta-feira, dia 17.

Recorde-se que, em janeiro deste ano, Martunis anunciou que ia casar-se e que Cristiano Ronaldo estava, obviamente, convidado para a grande festa. Saiba mais aqui!

