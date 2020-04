Reprodução Instagram, DR

No dia 28 de março, pelas 17h33, Maria Constança veio ao mundo como a mãe, Tatiana Valério, revelou nas redes sociais. Entretanto, este sábado, a ex-participante de 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor?' desabafou sobre como está a lidar com o pós-parto.

"Choque de realidade", começou por escrever na conta de Instagram. "Adorava ter saído da maternidade toda eu uma Kate Midleton ... só que não, nem nada que se pareça", disse.

Tatiana, que engordou 20 quilos durante a gravidez, continuou fazendo uma comparação com a duquesa de Cambridge: "A verdade é que o meu leitãozinho de feira faz dois do principezeco dela, mas ainda assim, ela sai de vestido e salto alto, elegante e maquilhada ... eu sai de fato treino, com barriga de 5 meses, com olheiras e despenteada", conta.



A administrativa de 30 anos mostrou uma imagem onde surge com uma fralda descartável após ter sido mãe. "Para mim, esta foi a realidade do pós parto, aqui já sem o acesso da epidural nas costas e o carrinho da medicação agarrado à mão, que andou atrás de mim dois dias (abençoado)", explicou.

"O pós parto não é glamoroso e fica bem aquém das nossas expectativas de nos sentirmos minimamente pessoa, mas é realmente a fase estúpida mais tolerável que terão na vida porque tem uma razão (a melhor do mundo)", afirmou.



"Quis mostrar-vos a minha realidade porque acho que faz falta ver este lado, quebrar a barreira de que temos de nos sentir fantásticas depois de meter um ser humaninho no mundo, a pressão de estarmos "apresentáveis". É fantástico, é um milagre, mas miúdas ... não é glamoroso", concluiu.

Recorde-se que Tatiana Valério manteve uma curta relação com João Menezes mesmo depois das gravações do programa, paixão essa que chegou ao fim após alguns meses como ambos fizeram questão de revelar no vídeo abaixo. A ex-participante do programa da SIC voltou a encontrar o amor ao lado de Joaquim, pai da sua filha.