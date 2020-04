Foi no Você na TV, numa conversa com Manuel Luís Goucha, que António Costa falou sobre a situação do novo coranavírus em Portugal. Mas o primeiro ministro não evitou responder a alguns detalhes da sua vida pessoal.

Para já, António Costa descarta uma mudança de planos de casamento da filha Catarina, de 26 anos, agendado para outubro."Espero que não haja perturbações, que não seja adiado", revelou na conversa com o apresentador da TVI.

Além de ter explicado que não tem nenhum sintoma, o primeito ministro falou ainda sobre a Maria Antónia Palla. "Deixei de visitar a minha mãe, que está no grupo de risco. Ela está a cumprir todas as regras", adiantou.António Costa é ainda pai de Pedro, de 29 anos, também fruto da união de mais de 30 anos com Fernanda Tadeu.

António Costa disse ainda que não vê a luz ao fundo do túnel no cenário atual. “Há uma coisa que todos nós sabemos: do outro lado do túnel há luz e temos de percorrer este túnel e, quanto mais disciplinados formos agora, mais depressa chegamos ao fim do túnel. Mas, para sermos realistas, acho que não é possível ver ainda a luz ao fundo do túnel”, afirmou.

Reveja a mais recente visita do primeiro-ministro a casa de Cristina Ferreira, durante a qual confessou não saber se "se vamos continuar assim um, dois ou três meses":