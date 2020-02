1 / 10 Tiago Caramujo 2 / 10 Tiago Caramujo 3 / 10 Tiago Caramujo 4 / 10 Tiago Caramujo 5 / 10 Tiago Caramujo 6 / 10 Tiago Caramujo 7 / 10 Tiago Caramujo 8 / 10 Tiago Caramujo 9 / 10 Tiago Caramujo 10 / 10 Tiago Caramujo

Dezoito anos depois, Alexandra Lencastre está de regresso à SIC. Este domingo, 16 de fevereiro, a atriz esteve à conversa com Clara de Sousa no Jornal da Noite, e falou dos desafios que aí vêm, recordando ainda a sua primeira passagem pela estação de Paço de Arcos, que coincidiu com os primeiros anos do canal.

"A juventude e a perspectiva de ver um futuro de uma estação nova a começar; com programas novos, com cenários completamente diferentes; uma pedrada no charco no mercado português. Para mim, obviamente, foi um deslumbramento e eu entrei um bocadinho em pontinhas, a voar. Ou seja, com a consciência da própria da idade e do percurso que tinha até aí", começou por referir.

"Nós com a idade vamos aprendendo e estamos sempre a aprender, sempre a tentar renovar para não cristalizar. Temos o entusiasmo, mas uma consciência já diferente, uma responsabilidade acrescida e, portanto, tudo o que fazemos já tem que ser pesado e medido com outra balança", acrescentou.

A celebrar 35 anos de carreira, Alexandra Lencastre assume-se uma mulher segura e uma profissional dedicada que quer sempre mais e melhor. " Digo do fundo do meu coração que posso dar tudo. Eu quando trabalho sou um bom soldado, eu sou muito obediente. Eu adoro ser dirigida. Eu adoro que me provoquem, adoro desafios, adoro lutar para corresponder, para modificar. Isso é que me dá vida. É o sal da minha vida: a transformação. Esta transformação fez-me renascer. Por isso, isto é um agradecimento muito sentido", confidenciou.

O convite de Daniel Oliveira foi um presente em dose dupla para a artista. Alexandra regressa à ficção e à apresentação num programa na antena da SIC Mulher. Um projeto para o qual não podia estar mais motivada. "Eu gosto muito de conversar e sou curiosa... Ou seja, o entretimento, de uma forma geral, e a apresentação também me seduzem", frisou.

"Aqui tive também esta oportunidade e a confiança da parte de quem me convidou para apresentar um programa na SIC Mulher. Estou bastante entusiasmada porque é um começo giro, um começo diferente. Vou ter uma nova equipa e eu gosto muito de trabalhar em conteúdos e ter ideias", acrescentou.

Por fim, a atriz revelou ainda que está de volta ao teatro com a peça Ricardo III, encenada por Diogo Infante. A estreia do espetáculo está prevista para abril,no Teatro da Trindade, em Lisboa.