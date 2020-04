RUI VALIDO

Depois de uma semana sem programa, por causa da pandemia do novo Coronavírus, Cristina Ferreira regressou ao pequeno ecrã no passado dia 23 de março.

Com a equipa reduzida ao mínimo de pessoas possíveis, com o objectivo de ir rodando alguns elementos, alguns fãs da apresentadora questionaram-se do porquê do marido de Rita Ferro Rodrigues, Rúben Vieira, não ter ido para casa esta semana.

Confrontada com alguns comentários, a apresentadora da SIC acabou por explicar os motivos em direto d'O Programa da Cristina. "Quem faz o trabalho do Ben é o nosso André. O André está numa situação um bocadinho mais frágil a nível de saúde, está a aguardar a possibilidade de fazer a sua cirurgia e, como é óbvio, por isso mesmo nós como equipa decidimos que ele devia estar lá em casa", explicou.

Veja o momento em baixo!