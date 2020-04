Diana Chaves tem motivos para celebrar, o seu pai comemorou ontem, dia 1 de abril, mais um aniversário. Apesar do dia especial, a apresentadora lamentou não poder estar com o progenitor, por causa da pandemia do novo Coronavírus e deixou uma homenagem em jeito de desabafo, nas redes sociais.

"O meu paizinho querido faz anos hoje [1 de abril]! Não podemos fazer-lhe uma festa, nem dar-lhe beijinhos. Mas vamos continuar a deixar-lhe as compras à porta e a ligar-lhe todos os dias, até que tudo volte à normalidade", pode ler-se na legenda da imagem que partilhou na sua conta oficial do Instagram.

