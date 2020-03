Preocupados com a situação atual por que o país está a passar, Cristiano Ronaldo e o empresário Jorge Mendes ofereceram-se para fornecer o equipamento necessário a duas unidades de cuidados intensivos no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) e uma ala do Hospital de Santo António, no Porto.

Gesto que acabou por ser destacado várias vezes nas redes sociais pelos fãs do craque mas também por aqueles que lhe são mais próximos.

Desta vez foi a namorada, Georgina Rodríguez, quem se mostrou orgulhosa da atitude do jogador. Nas redes sociais a jovem espanhola partilhou uma fotografia do jogador de futebol e do empresário com a seguinte legenda: "Que orgulhosa".

Reprodução Instagram, DR