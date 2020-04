Cristiano Ronaldo está de quarentena com a família, na Madeira, por causa da pandemia do novo Coronavírus. Com os jogos de futebol em 'stand by', o craque português não se tem desleixado e, nas redes sociais, mostra que continua em grande forma física.

Esta quarta-feira, dia 1 de abril, Cristiano partilhou uma imagem onde os seus abdominais saltam à vista. "Inspirem e expirem. Mantenham-se ativos", pode ler-se na legenda da imagem que está a fazer furor nas redes sociais.

Espreite em baixo um treino de Cristiano Ronaldo com a família!