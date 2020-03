Instagram

Não são raras as vezes que Luciana Abreu usa as rede sociais para deixar um desabafo ou uma reflexão, tal como aconteceu esta quinta-feira, dia 26 de março.

A atriz publicou nas stories da sua conta oficial do Instagram uma fotografia sua com o seguinte texto: "Por vezes, dou comigo a pensar na incapacidade e infelicidade de quem não valoriza e maximiza o seu tempo, criando e doando o seu contributo, seja ele de que forma for, em prol do bem estar do próximo. Pobres dos mal-amados e ignorantes, que nada fazem, nem por eles próprios. Haja luz que os ilumine. Não percam tempo", completa, recordando que "a vida é demasiado curta".

Sem revelar a quem se dirigiu com esta mensagem, Luciana deixou no ar a dúvida de que as suas palavras seriam uma indirecta ou apenas um desabafo.

Reprodução Instagram, DR