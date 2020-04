Fernando Póvoas participou na versão 'Amigos Improváveis' com famosos, a segunda temporada da experiência social da SIC, onde conheceu o participante Gonçalo Figueiredo e a partir dali cresceu uma grande amizade. Em declarações ao 'Fama Show', o médico e empresário, de 66 anos, revelou inclusive ter oferecido trabalho ao jovem.

Mas aparentemente Gonçalo não conquistou apenas o médico, mas também a sua mulher. Fernando esteve no programa 'Júlia', conduzido por Ana Marques, uma vez que Júlia Pinheiro sentiu-se mal, e fez algumas confidências. "Apaixonou-se também pelo Gonçalo. A Ana é uma mulher muito especial", revelou.

"Não é de se mostrar muito. É recatada. É a mulher da minha vida. [...] A Ana casou comigo por inteiro, com os meus defeitos e as minhas virtudes. Nunca fiz o esforço de tentar ser outra pessoa porque ela teve a capacidade de se adaptar muito bem a mim. Não me imaginava viver com outra mulher", explica.

Não foi apenas Fernando que elogiou a mulher, com quem está casado há cerca de 40 anos, mas Ana também quis surpreendê-lo. Veja o vídeo abaixo!